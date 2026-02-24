Scaletta prima serata Sanremo 2026 il programma di martedì 24 febbraio con Can Yaman Tiziano Ferro e Olly

Can Yaman, Tiziano Ferro e Olly partecipano alla prima serata di Sanremo 2026, portando un’energia diversa sul palco. La causa è il palcoscenico del festival, che accoglie tutti e 30 i cantanti in gara e gli ospiti che intratterranno il pubblico. La serata presenta esibizioni, interventi e momenti di intrattenimento, mentre i telespettatori seguono con attenzione ogni passaggio. La scaletta si annuncia ricca di sorprese e colpi di scena.

Attesa per la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026, che sarà annunciata da Carlo Conti nelle prossime ore. Al momento è noto che si esibiranno tutti e 30 i cantanti Big in gara, e che sul palco dell’Ariston saliranno Laura Pausini, Can Yaman (in veste di co-conduttore), Olly (vincitore in carica), Tiziano Ferro, Max Pezzali e Gaia (ospiti) e Gianna Pratesi. La scaletta dei cantanti in gara In attesa dell’ordine di esibizione ufficiale, ecco la lista dei 30 cantanti in gara, in ordine alfabetico, con la rispettiva canzone: Can Yaman il primo co-conduttore con Carlo Conti e Laura Pausini Il primo co-conduttore di Carlo Conti e Laura Pausini è Can Yaman. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Carlo Conti annuncia Tiziano Ferro come ospite a Sanremo 2026 per la prima serata di martedì 24 febbraioQuesta mattina Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro salirà sul palco del Festival di Sanremo 2026 nella prima serata, martedì 24 febbraio.

#CarloConti stasera è affiancato da Can Yaman e Tiziano Ferro a #Sanremo2026. Alle prove svettano Ditonellapiaga, Tredici Pietro, Nigiotti, Chiello - facebook.com facebook

Il programma della prima serata di #Sanremo2026 • Esibizione dei 30 artisti in gara • Voteranno Sala Stampa, Web e Radio • Da Piazza Colombo si esibirà Gaia • Dalla nave Costa Toscana si esibirà Max Pezzali • Co-Conduttore Can Yaman • Ospiti Tiziano F x.com