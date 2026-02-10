Sanremo 2026 l’annuncio di Carlo Conti | Tiziano Ferro super ospite per la serata di martedì 24 febbraio – Il video

Carlo Conti annuncia sui social che Tiziano Ferro sarà il grande ospite della seconda serata di Sanremo 2026, in programma martedì 24 febbraio. Il video con la sua conferma ha già fatto il giro del web, creando entusiasmo tra i fan.

«Tiziano Ferro!!! Martedì 24 super-ospite a Sanremo!!!». Lo annuncia Carlo Conti sui social con un video. «Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito – ha aggiunto – quindi l’appuntamento con lui e la sua musica è per martedì 24 febbraio alla prima delle serate di Sanremo 2026». Una ospitata che Open aveva previsto e anticipato nei giorni scorsi. Tiziano Ferro e il suo rapporto con il Festival di Sanremo. Tiziano Ferro non ha mai gareggiato sul palco dell’Ariston, ma è stato protagonista diverse volte come ospite del Festival, in particolare nel 2006, 2007, 2015, 2017 e nel 2020 come ospite fisso.🔗 Leggi su Open.online

