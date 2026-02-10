Carlo Conti annuncia Tiziano Ferro come ospite a Sanremo 2026 per la prima serata di martedì 24 febbraio

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro salirà sul palco del Festival di Sanremo 2026 nella prima serata, martedì 24 febbraio. La notizia ha già fatto il giro dei social e degli addetti ai lavori, mentre i fan aspettano di scoprire cosa riserverà questa partecipazione. Ferro, uno dei cantanti più amati in Italia, sarà quindi protagonista della kermesse, che torna ad attirare l’attenzione di tutta la scena musicale italiana.

Tiziano Ferro sarà ospite al Festival di Sanremo 2026 nella prima serata di martedì 24 febbraio: l'annuncio del direttore artistico Carlo Conti.

