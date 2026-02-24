Scalano un ponteggio per rubare in casa poi la fuga sui tetti e il lancio di vernice ai carabinieri | un arresto

Due ladri hanno tentato di svaligiare un appartamento in via Pitrè, salendo su un ponteggio per entrare. Tuttavia, le voci di alcuni vicini hanno allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute. I malviventi sono scappati sui tetti dell’edificio, lanciando vernice contro le pattuglie. La loro fuga si è conclusa con un arresto. La polizia ha sequestrato gli attrezzi usati durante il tentativo di furto.

È successo in via Pitrè. In manette un 41enne tunisino, immobilizzato con un taser, mentre il suo complice è riuscito a scappare. Fondamentale la telefonata di alcuni vicini che li avevano visti arrampicarsi sull’impalcatura Avevano pensato di sfruttare un ponteggio per scalare i piani di un palazzo in via Pitrè, intrufolarsi in un appartamento e svaligiarlo, ma grazie alle segnalazioni di alcuni solerti cittadini i loro piani sono andati in fumo dopo una spericolata fuga sui tetti. I carabinieri hanno arrestato un 41enne tunisino con l’accusa di tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Olbia: lite, lancio di bottiglie e fuga nel canale San Nicola. Due Carabinieri feriti nell’arresto.Questa notte a Olbia un uomo di circa 30 anni di nazionalità nordafricana ha scatenato il panico nel centro della città. Voghera, entrano in una casa per rubare: i carabinieri arrivano prima della fuga, arrestati due ladriA Voghera, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di rubare in un appartamento già messo a soqquadro.