Olbia | lite lancio di bottiglie e fuga nel canale San Nicola Due Carabinieri feriti nell’arresto

Questa notte a Olbia un uomo di circa 30 anni di nazionalità nordafricana ha scatenato il panico nel centro della città. Ha iniziato a lanciare bottiglie contro i clienti di un bar, creando caos e paura tra i presenti. Quando i Carabinieri sono arrivati per fermarlo, lui ha cercato di scappare e si è gettato nel canale San Nicola. Due militari sono rimasti feriti durante l’arresto. La fuga è durata poco, e ora il sospettato si trova in manette.

Un uomo di nazionalità nordafricana, di circa trent'anni, ha seminato il panico nella notte olbiese lanciando bottiglie contro i clienti di un bar e, nel tentativo di sfuggire all'arresto, si è gettato nelle acque del canale San Nicola. L'episodio, avvenuto intorno all'una di questa notte in via Galvani, ha destato forte preoccupazione tra i passanti e ha richiesto l'intervento dei Carabinieri, che sono riusciti a bloccare l'uomo in acqua dopo una concitata colluttazione. Due agenti sono stati costretti a recarsi in ospedale a causa delle escoriazioni e contusioni riportate durante lo scontro. La dinamica dei fatti, secondo quanto riportato, si è sviluppata rapidamente.

