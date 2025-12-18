Il ritorno delle collane di Tony Effe | sono i gioielli di Sanremo da oltre 150 mila euro

18 dic 2025

Il ritorno delle collane di Tony Effe al Festival di Sanremo 2025 ha riacceso l’attenzione sui gioielli di alta moda dell’artista, protagonisti di vibranti discussioni. Dopo aver attirato numerose polemiche, i monili di oltre 150 mila euro tornano sotto i riflettori, confermando il suo stile audace e inconfondibile. Un’icona di tendenze e provocazioni che continua a far parlare di sé nel mondo dello spettacolo.

