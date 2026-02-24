Savona paura a scuola | cede improvvisamente la ringhiera e un bimbo di 9 anni precipita per quattro metri
Una ringhiera si è improvvisamente rotta, causando la caduta di un bambino di 9 anni da un'altezza di quattro metri. Il fatto è avvenuto in una scuola del savonese, dove il piccolo si trovava durante le lezioni. I collaboratori scolastici hanno immediatamente chiamato i soccorsi, mentre i presenti hanno assistito impauriti alla scena. La scuola è stata temporaneamente evacuata mentre si verifica la sicurezza dell'edificio.
