Savona camion la investe e la trascina per 60 metri | muore studentessa di 22 anni
Una giovane studentessa di 22 anni ha perso la vita a Savona, investita da un camion mentre attraversava la strada in corso Tardy e Benech. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, che si confronta con un tragico episodio di cronaca stradale.
Una ragazza di 22 anni ha perso la vita, investita da un camion mentre attraversava la strada in corso Tardy e Benech a Savona. L’incidente è avvenuto nel primo mattino di oggi, martedì 16 dicembre. La vittima si chiamava Valentina Squillace, abitava a Savona e studiava Giurisprudenza a Genova. Secondo quanto ricostruiscono i media locali, la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è rimasta accidentalmente agganciata a un camion che stava passando. Il tir l’ha trascinata per una sessantina di metri: l’autista, infatti, non si era accorto di nulla; è stata una passante a richiamare la sua attenzione e a dirgli di fermarsi. Tpi.it
