Scala una parete con un amichetto ma scivola e precipita per cento metri muore sul colpo un bimbo di 10 anni

Un pomeriggio passato a divertirsi con l’amichetto, dopo l’uscita da scuola. Prima il parco giochi del paese, a Laudes nella Alta Val Venosta in Alto Adige. Poi la decisione di scalare una parete di roccia nel bosco vicino, che i due bimbi conoscevano a menadito. Il gioco si è trasformato in tragedia per uno dei due ragazzini, di 10 anni, che ha perso la presa sulla parete scoscesa ed è precipitato per oltre cento metri, morendo sul colpo. Il sentiero perso e il tentativo di salvarsi. A riportarlo i giornali Alto Adige e Dolomiten, secondo cui il dramma si sarebbe consumato intorno alle 17 di ieri, venerdì 19 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online

