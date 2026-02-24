Savona bambino di 9 anni cade dal terrazzino della scuola | è grave

Un bambino di 9 anni è caduto dal terrazzino della scuola a Savona, probabilmente spinto da un gioco finito male. La caduta ha causato gravi ferite, e ora si trova in ospedale per le cure necessarie. La polizia ha avviato un’indagine per capire cosa sia successo realmente e se ci siano responsabilità. La notizia ha rapidamente fatto il giro tra genitori e insegnanti, che attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

© Ildifforme.it - Savona, bambino di 9 anni cade dal terrazzino della scuola: è grave

Una tragedia inspiegabile che ha lasciato sconvolta una intera comunità, quella che si è verificata questa mattina in una scuola elementare di Savona. Un bambino di soli 9 anni è stato protagonista di un incidente improvviso e che avrebbe potuto avere un esito ben più catastrofico. Il piccolo si trovava su un terrazzino dell'istituto scolastico Papa Giovanni di Pietra Ligure, quando avrebbe ceduto la ringhiera. Il bambino vi era poggiato sopra e improvvisamente è caduto al piano di sotto, nel cavedio della scuola. Un tonfo improvviso, che ha lasciato esterrefatti i presenti. Immediato il contatto con il numero unico di emergenza 118, intervenuto tempestivamente per prestare soccorso al piccolo.