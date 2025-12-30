Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo giocando è grave

Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo esser caduto dal terrazzo di casa ad Arezzo, da un'altezza di circa otto metri. L'incidente è avvenuto il 30 dicembre 2025, e le condizioni del giovane sono al momento critiche. Le autorità stanno valutando le cause dell'accaduto e si stanno occupando del caso.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Un bimbo di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da un'altezza di circa otto metri ad Arezzo. È stato soccorso e trasportato al Meyer di Firenze in elicottero. Il fatto questa mattina alle 8 in una palazzina di via Tortaia, in periferia. Secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe precipitato mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra del terrazzo. Sul posto il 118, il bambino è stato trasferito all' ospedale Meyer in codice di urgenza rosso. Sul posto la polizi.

Bimbo di 10 anni precipita dal terrazzo: «Volo di otto metri, è in codice rosso» - Momenti di paura ad Arezzo, dove un bambino di dieci anni è precipitato dal terrazzo di casa facendo un volo di circa otto metri. leggo.it

Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo da un'altezza di 8 metri circa: trasportato in gravi condizioni al Meyer di Firenze - Un bimbo di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da un’altezza di circa otto metri ad Arezzo . gazzettadelsud.it

