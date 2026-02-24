Savona bambino di 9 anni cade da terrazzino scuola | è grave

Un bambino di nove anni ha perso l'equilibrio e è caduto dal terrazzino di una scuola in provincia di Savona, a causa di un malfunzionamento di una ringhiera. L’incidente si è verificato durante l’intervallo, mentre il ragazzo giocava con gli amici. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma le sue condizioni sono risultate gravi. La scuola è stata immediatamente chiusa per verificare le condizioni di sicurezza.

