Savona bambino di 9 anni cade da ringhiera a scuola

Un bambino di nove anni si è fatto male dopo essere caduto da una ringhiera nel cortile della scuola Papa Giovanni a Pietra Ligure. La causa dell’incidente è stata una manovra imprudente mentre giocava con gli amici. I compagni hanno assistito alla scena e hanno subito avvisato gli insegnanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale per le cure del caso. La scuola sta indagando sull’accaduto.

(Adnkronos) – Un bambino di nove anni è caduto nel cortile della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10.30. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe caduto da una ringhiera finendo in un cortile interno all'istituto a un'altezza di circa 4 metri. Sul posto sono intervenuti il 118, la Croce Bianca di Borgio e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Il bambino ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Non sarebbe in pericolo di vita.