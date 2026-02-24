Sarà un Festival senza controprogrammazione E la Champions criptata non può essere un alibi

Il Festival di Sanremo si svolgerà senza controprogrammazione, perché la decisione di evitare concorrenze dirette deriva dalla volontà di valorizzare al massimo l’evento. La scelta di trasmettere la Champions League criptata non rappresenta un ostacolo, ma un elemento che sottolinea l’unicità della manifestazione. La direzione ha confermato che non ci saranno alternative in contemporanea, garantendo così un’attenzione totale al palco di Sanremo. La scena è pronta per la prima serata.

Non scherziamo: questo Festival di Sanremo non avrà rivali. Meglio precisarlo adesso, a bocce ancora ferme, prima di finire nella centrifuga delle dichiarazioni, delle analisi postume e degli eventuali alibi. Guai a mettere le mani avanti, guai a ricostruire la storia a proprio piacimento. Accadde già l’anno scorso, quando la Rai spostò di una settimana la manifestazione per timore dei quarti di finale di Coppa Italia. Di Coppa Italia. Come un elefante allarmato da una farfalla, come Golia che si preoccupa di Davide. E le lagne rischiano di ripresentarsi oggi, e sempre a causa del calcio. Il 24 e 25 febbraio, infatti, andranno in scena le gare di ritorno dei play off di Champions League. 🔗 Leggi su Today.it

Il realismo di Chivu, senza alibi in Champions: “L’obiettivo erano le prime 8, siamo quattordicesimi”L'Inter affronta la sfida in Champions League con un atteggiamento realistico, riconoscendo la propria posizione in classifica.

Sparatoria a Rogoredo, c'è la data dell'autopsia: sarà il 3 febbraio. Ecco perché può essere decisivaQuesta mattina, si è appreso che l’autopsia su Abderrahim Mansouri si terrà il 3 febbraio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Inizia un Festival senza favoriti: attenzione, allora, alle sorprese; Sanremo 2026 sarà il primo Festival senza Pippo Baudo: dalla volta che fermò Armstrong a quella in cui impedì un (finto) suicidio; Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello - Sanremo 2026, si parte. Fantasanremo e non solo; Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sul Festival.

Sanremo 2026, dove sono finiti i Big? Nessun boicottaggio, la musica deciderà se sarà un Festival minoreSanremo 2026 parte senza veri Big: tra assenze eccellenti, cast discusso e nuove generazioni in gara, sarà la musica a decidere se sarà davvero un Festival minore. E mentre ci interroghiamo sul ... fanpage.it

Sarà Sanremo, le pagelle: Carlo Conti non perde tempo (8), le canzoni dei Big (9), la sfida tra Antonia e Senza Cri (5)Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e si comincia a fare sul serio. Carlo Conti ha ufficializzato i 30 Big in gara e, dopo una serie di sfide combattute fino all’ultimo voto, si è chiusa anche la ... dilei.it

Inizia il #Festival di #Sanremo2026 e sarà #CarloConti a #condurlo per la #quinta #volta x.com

Giorgia Meloni ha chiarito che non sarà al Festival di Sanremo. Bene, anche se nessuno sentiva il bisogno di vederla sul palco dell’Ariston. Adesso, invece di parlare di comici, di Sanremo e di “canzonette”, vada in Parlamento, dove non si fa viva da mesi, e fa - facebook.com facebook