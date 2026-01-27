Il realismo di Chivu senza alibi in Champions | L'obiettivo erano le prime 8 siamo quattordicesimi

L'Inter affronta la sfida in Champions League con un atteggiamento realistico, riconoscendo la propria posizione in classifica. Cristian Chivu ha dichiarato apertamente le difficoltà della squadra, sottolineando che i risultati riflettono l'impegno e le prestazioni finora ottenute. La riflessione del difensore evidenzia l'importanza di analizzare obiettivi e prestazioni per migliorare nel prosieguo della competizione.

Cristian Chivu non ha usato veli nel delineare la situazione dell'Inter in Champions League alla vigilia della sfida al Borussia Dortmund: "Abbiamo ciò che ci meritiamo. l'obiettivo erano le prime otto. Ora mi aspetto di vedere comunque una squadra competitiva".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Cristian Chivu

Cristian Chivu si presenta con determinazione, consapevole dell'importanza di questa occasione per l'Inter.

Allegri mantiene un atteggiamento positivo dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cristian Chivu

Argomenti discussi: Inter, scudetto o Champions? Gerarchie precise. Chivu lo ha ribadito: ecco il concetto rimarcato; Zazzaroni si sbilancia sull'Inter di Chivu: Ciclo vincente. Le parole e il confronto con Cruciani...

Il realismo di Chivu, senza alibi in Champions: L’obiettivo erano le prime 8, siamo quattordicesimiCristian Chivu non ha usato veli nel delineare la situazione dell'Inter in Champions League alla vigilia della sfida al Borussia Dortmund: Abbiamo ... fanpage.it

Chivu: In Champions avevamo altre aspettative. Ora non dipende solo da noiIl tecnico si prepara alla sfida di domani sera a Dortmund: Barella ha un risentimento, non ci sarà. Lautaro diffidato? Niente calcoli ... msn.com

Un messaggio chiarissimo: nei momenti difficili si sostiene, non si fischia. Gli errori se li prende lui, la squadra va protetta. Lezione di calcio. E di tifo. CHIVU #fblifestyle - facebook.com facebook