Sarà necessariamente un referendum sul governo Meloni

Le iniziative di Giorgia Meloni in Albania, tra cui i centri di supporto, sono state causate dalla sua strategia politica e dalla volontà di rafforzare l’immagine del suo governo. La scelta di attivare queste strutture deriva dalla volontà di consolidare i rapporti con la comunità italiana all’estero, in particolare nelle aree balcaniche. La presenza di questi centri riflette una politica di forte impegno e di attenzione ai cittadini italiani fuori dai confini nazionali.

I centri in Albania di Giorgia Meloni, al pari dei dazi di Donald Trump, sono un’espressione diretta della visione Maga della politica. I primi bocciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, i secondi dalla Corte Suprema Usa. Ciò che sfugge a molti è che la politica del governo Meloni è una diretta emanazione della visione della politica interna e mondiale del mondo Maga: chiusura nei confronti del mondo esterno, tendenza autarchica nei rapporti economici, così come nelle relazioni politiche internazionali, con una chiara preferenza per i rapporti bilaterali a detrimento delle organizzazioni e istituzioni internazionali multilaterali. 🔗 Leggi su Today.it

Il referendum sulla giustizia non sarà un test sul governo Meloni, conviene a tuttiIl referendum sulla giustizia rappresenta un tema importante per il sistema giudiziario italiano, senza essere un’opportunità di scrutinio sul governo Meloni.

Referendum, Travaglio sul Nove: “Se vince il no? Governo non cadrà, Meloni sarà indebolita”. E avverte il centrosinistraMarco Travaglio afferma che una vittoria del no al referendum non farà cadere il governo, ma indebolirà la premiére Meloni.

Cacciari: “Se Meloni perde il referendum sono guai seri”

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia, una guida in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026; Referendum. Sorteggio, Alta Corte e un equivoco da superare; Che fare di fronte al vittimismo e alla menzogna del potere?; Referendum e voto dei residenti all’estero: richiesta entro il 18 febbraio.

Referendum sulla Giustizia, la sfida è all'ultimo voto: la partita è stata ribaltata? Ecco i possibili scenariIl nuovo sondaggio Youtrend per Sky TG24 mostra un referendum sulla giustizia apertissimo: decisiva l’affluenza, con scenari opposti tra Sì e No. tag24.it

Referendum, la campagna elettorale al via: subito un faccia a faccia Nordio-Conte. A destra in coro: Non è un voto sul governoE’ Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, che per galvanizzare comprensibilmente la base elettorale alza l’asticella: il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo è la scelta più important ... ilfattoquotidiano.it

Su @lavoce parliamo di Eurobond. Non necessariamente il debito comune permette di finanziarsi a costi più bassi. Sarà così fino a quando i mercati non percepiranno che debito é emesso da una entità statale autonoma e sovra-nazionale x.com

MILA, tenerissima cuccioletta di futura taglia medio piccola, cerca casetta. Sarà adottabile tra 20 giorni, quando sarà terminato il periodo necessario che un cucciolo debba trascorrere necessariamente con la propria mamma. Sarà affidata vaccinata svermina - facebook.com facebook