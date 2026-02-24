Sarà necessariamente un referendum sul governo Meloni

I centri in Albania di Giorgia Meloni, al pari dei dazi di Donald Trump, sono un’espressione diretta della visione Maga della politica. I primi bocciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, i secondi dalla Corte Suprema Usa. Ciò che sfugge a molti è che la politica del governo Meloni è una diretta emanazione della visione della politica interna e mondiale del mondo Maga: chiusura nei confronti del mondo esterno, tendenza autarchica nei rapporti economici, così come nelle relazioni politiche internazionali, con una chiara preferenza per i rapporti bilaterali a detrimento delle organizzazioni e istituzioni internazionali multilaterali. 🔗 Leggi su Today.it

Il referendum sulla giustizia non sarà un test sul governo Meloni, conviene a tuttiIl referendum sulla giustizia rappresenta un tema importante per il sistema giudiziario italiano, senza essere un’opportunità di scrutinio sul governo Meloni.

Referendum, Travaglio sul Nove: “Se vince il no? Governo non cadrà, Meloni sarà indebolita”. E avverte il centrosinistraMarco Travaglio afferma che una vittoria del no al referendum non farà cadere il governo, ma indebolirà la premiére Meloni.

Cacciari: “Se Meloni perde il referendum sono guai seri”

Video Cacciari: “Se Meloni perde il referendum sono guai seri”

