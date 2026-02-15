Un’onda di amore a Chiaia | giovani e volontari insieme al Ristoro di Sant’Egidio

A Chiaia, il Ristoro di Sant’Egidio ha visto crescere l’entusiasmo dei giovani e dei volontari, attratti dalla voglia di aiutare. Questa iniziativa nasce dalla volontà di offrire pasti caldi a chi ne ha bisogno, creando un punto di riferimento nel quartiere. Ogni mattina, i partecipanti si impegnano a preparare cibo e a distribuire sorrisi, trasformando uno spazio comune in un simbolo di solidarietà concreta.

Oltre 120 pasti preparati ogni giorno nella Chiesa di San Pasquale grazie all'impegno di numerosi volontari, donatori e associazioni e alla guida instancabile di Massimo Miccio C'è un luogo, nel cuore di Chiaia, dove ogni giorno la speranza si accende ai fornelli e il profumo del pane caldo si mescola a quello della solidarietà.

La Comunità di Sant’Egidio invita a condividere un gesto di solidarietà e calore, raccogliendo doni per il pranzo di Natale.

