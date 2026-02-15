Un’onda di amore a Chiaia | giovani e volontari insieme al Ristoro di Sant’Egidio
A Chiaia, il Ristoro di Sant’Egidio ha visto crescere l’entusiasmo dei giovani e dei volontari, attratti dalla voglia di aiutare. Questa iniziativa nasce dalla volontà di offrire pasti caldi a chi ne ha bisogno, creando un punto di riferimento nel quartiere. Ogni mattina, i partecipanti si impegnano a preparare cibo e a distribuire sorrisi, trasformando uno spazio comune in un simbolo di solidarietà concreta.
Pranzo di Natale a Genova: 14 mila persone a tavola grazie ai volontari di Sant'Egidio
La Comunità di Sant'Egidio raccoglie doni per il pranzo di Natale: "Ci troveremo tutti insieme a tavola contro la solitudine"
La Comunità di Sant'Egidio invita a condividere un gesto di solidarietà e calore, raccogliendo doni per il pranzo di Natale.
