La Comunità di Sant’Egidio raccoglie doni per il pranzo di Natale | Ci troveremo tutti insieme a tavola contro la solitudine

La Comunità di Sant’Egidio invita a condividere un gesto di solidarietà e calore, raccogliendo doni per il pranzo di Natale. Un’occasione per ritrovarsi tutti insieme, contro la solitudine, in un giorno di festa che diventa momento di vicinanza e speranza. Un’iniziativa di una grande famiglia che si impegna a costruire legami e a portare conforto a chi ne ha più bisogno.

Un’iniziativa rivolta a chi vive un momento di difficoltà, organizzata da “una famiglia larga che prova a costruire dei legami di contrasto alla solitudine” in un giorno di festa. Anche quest’anno, la Comunità di Sant’Egidio organizza il pranzo di Natale. Nell’edizione scorsa, c’è stata la partecipazione di quasi 250mila persone in 71 Paesi, e quest’anno ne sono attese circa 80mila in Italia. La prima volta fu nel 1982, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, a Roma: da allora la tavola si è allargata e ha aggiunto sempre più posti, arrivando anche nelle carceri. Si tratta quindi di un evento diffuso, affiancato da una campagna di donazioni attiva dal primo al 27 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

