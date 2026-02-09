Domenica 22 febbraio gli uffici comunali di Benevento resteranno aperti tutto il giorno per un Open Day speciale dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica. L’amministrazione invita i cittadini a recarsi presso gli uffici per ottenere o aggiornare il documento senza appuntamento, in un giorno di apertura straordinaria. I servizi saranno disponibili in modo continuativo, facilitando chi ha bisogno di rinnovare o ottenere per la prima volta la carta elettronica.

Open Day straordinari per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica a Benevento: domenica 22 febbraio uffici aperti tutto il giorno. Benevento, 9 febbraio 2026 – Si ricorda che le Carte d’Identità cartacee perderanno definitivamente validità a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento stesso, diventando in questo modo inutilizzabili. Pertanto il Comune di Benevento ha deciso di incrementare gli Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Dopo l’apertura straordinaria di domenica 8, quindi, ne è stata prevista un’altra per domenica 22 febbraio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Benevento: Domenica 22 febbraio un altro Open Day per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica

Approfondimenti su Benevento 22 febbraio

Domenica 8 febbraio si svolgerà l’Open Day dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica.

Ultime notizie su Benevento 22 febbraio

