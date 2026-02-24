Sanremo Zanetti Costa Crociere | Sinergia con città valorizza il territorio

Zanetti di Costa Crociere sottolinea che la presenza dell’azienda a Sanremo deriva da una collaborazione stabile con le autorità locali. La compagnia ha investito risorse per rafforzare il legame con il territorio e promuoverne le bellezze. La partnership ha portato a iniziative che coinvolgono direttamente la comunità e migliorano l’immagine della città. La collaborazione continua a crescere, portando nuove opportunità per entrambe le parti.

Sanremo, 24 feb. (Adnkronos ) - "La presenza di Costa Crociere a Sanremo è il risultato di una profonda e consolidata collaborazione con la città e con le istituzioni. Si tratta di una sinergia alla quale lavoriamo da anni e che riprende, anzi amplifica, il nostro consueto approccio con le destinazioni che visitiamo: costruire insieme esperienze e momenti che valorizzino le specificità e l'unicità del territorio. In questo caso, Sanremo è evidentemente legata alla musica e al Festival, con tutte le necessità e le opportunità che ne derivano per i nostri ospiti” nel contesto locale. Così Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere, sottolineando come l'impegno della compagnia “si concretizza anche negli eventi organizzati tra il palco e la città: momenti studiati per offrire a crocieristi, turisti e residenti una cornice che anticipi e accompagni le fasi del Festival, rendendo il tutto ancora più iconico”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Gaslini è a #Sanremo2026! Ieri sera si è svolta la Charity Night su Costa Toscana, l’evento solidale per il Gaslini tramite Gaslininsieme. Grazie a Costa Crociere, Biancheri Creazioni, Comune di Sanremo e Regione Liguria! x.com

