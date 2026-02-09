Antonio Di Luca nuovamente protagonista del festival di Sanremo con un progetto che valorizza il territorio

Antonio Di Luca torna al Festival di Sanremo con un progetto dedicato al suo territorio. Il pescarese seguirà l’evento in radio, su Radio Speranza in Blu e per il magazine Paesi d’Italia – Sanremo Edition, puntando a mettere in luce le eccellenze locali.

Mira a valorizzare il territorio e le sue eccellenze il nuovo progetto del pescarese Antonio Di Luca, che al festival di Sanremo – dove torna nuovamente – seguirà l’evento per Radio Speranza in Blu e per Paesi d’Italia – Sanremo Edition. Di Luca seguirà l’intera manifestazione raccontandone non.🔗 Leggi su Ilpescara.it

