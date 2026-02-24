Sanremo Zabatta Avs | Serve una direttrice artistica la parità di genere è ancora lontana

Zabatta, portavoce di Europa Verde, ha sottolineato che l'assenza di una direttrice artistica donna a Sanremo deriva dalla mancanza di rappresentanza femminile nei ruoli decisionali. La causa principale è la scarsa presenza di donne in posizioni di leadership nel settore. Zabatta chiede alla Rai di promuovere un cambiamento concreto, puntando a una maggiore equità di genere anche al di fuori del palco. La questione rimane attuale e richiede attenzione.

La co-portavoce di Europa Verde chiede alla Rai un cambiamento: “Rappresentanza femminile nei ruoli decisionali e non solo sul palco” Mentre l’Italia attende con il fiato sospeso l’inizio del Festival della canzone italiana, non mancano certo i dibattiti sulle varie questioni legate al famoso evento. “Sanremo è la nostra vetrina popolare più potente: racconta l’Italia che canta, ma anche l’Italia che decide. E oggi, su quel piano, la parità di genere è ancora lontana. È arrivato il momento di affidarlo a una direttrice artistica”. Con queste parole Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, interviene nel dibattito sulla gestione del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

