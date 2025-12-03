Fiorella Mannoia | Vorrei fare la direttrice artistica di Sanremo Poi la stoccata alle radio

Il prossimo anno Fiorella Mannoia sarà in tour con un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati, in occasione del trentennale di Anime salve, l'album frutto dalla collaborazione tra il cantautore genovese scomparso nel '99 e Fossati. “Fiorella canta Fabrizio e Ivano - Anime Salve”, così si. 🔗 Leggi su Today.it

Fiorella Mannoia: «Sanremo? Dirigerlo sarebbe un onore. Le radio non mi passano più» - facebook.com Vai su Facebook

Su RadioNonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Fiorella Mannoia" con "Il tempo non torna più" dal disco "Fiorella Mannoia" (Epic) del 1990 spreaker.com/episode/sorvol… E adesso, cari ascoltatori di Radio Nonsolosuoni, preparatevi ad immergervi nell'univers Vai su X

Fiorella Mannoia: «Sanremo? Dirigerlo sarebbe un onore. Le radio non mi passano più» - «Anche se faccio belle canzoni, le radio non mi passano: mi dicono che sono fuori target. Riporta ilgazzettino.it

Fiorella Mannoia: «“Anime salve” è un’eredità da custodire» - Un viaggio live che intreccia le parole e le melodie di Fabrizio De André e Ivano Fossati ... Secondo sorrisi.com

Fiorella Mannoia, il viaggio nell’eredità di Faber e Fossati: «Quelle canzoni sono ancora vive» - Nel raccontare il progetto, Fiorella Mannoia, intreccia ricordi, pensieri politici, scelte musicali e visioni sul mestiere di artista. Lo riporta ilmattino.it

Fiorella Mannoia, sagre e jazz: cosa fare stasera in Puglia - 30, Fiorella Mannoia salirà sul palco delle Cave di Fantiano a Grottaglie con una tappa speciale del tour estivo “Fiorella Sinfonica - Segnala quotidianodipuglia.it

Sarà il super concerto di Fiorella Mannoia “Fiorella Sinfonica / live con orchestra” a chiudere quest’anno Cortonantiquaria - La sera del 6 settembre, tutti in piazza per vivere la raffinatezza e la grinta dell’interprete femminile per eccellenza della canzone d’autore italiana e festeggiare l’intramontabile fascino della ... Scrive lanazione.it

Fiorella Mannoia: «Il mio omaggio a Fossati e De André. I fiori nei cannoni forse era slogan ingenuo, ma oggi ho paura» - L'artista lancia un tour che celebra i 30 anni di «Anime salve», ultimo disco di Faber cui collaborò Fossati Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. Come scrive msn.com