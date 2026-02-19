A Firenze, il 60% dei medici di base in Toscana sono donne, ma le differenze salariali restano evidenti. Nonostante la presenza femminile sia elevata, molte professioniste segnalano che le retribuzioni sono ancora più basse rispetto ai colleghi maschi. La disparità si manifesta anche nelle opportunità di carriera e nelle ore di lavoro. Questa situazione crea una distanza significativa tra il numero di donne in campo e le condizioni che affrontano quotidianamente. La questione rimane aperta e richiede interventi concreti.

Firenze, 19 febbraio 2026 - Tanti medici sono donne ma il gender gap, in particolare a livello salariale, c'è ancora. È quanto emerge dall'Ordine dei Medici di Firenze. A fare il punto è Elisabetta Alti, direttore del Dipartimento di Medicina generale Asl Toscana Centro e vicepresidente dell' Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze, sul tema della parità di genere, al centro della nuova rubrica video 'Costruire il futuro della Sanità. La voce delle donne' promossa dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze e disponibile sul canale YouTube dell'Ordine. "La medicina generale oggi è composta per lo più da donne, in Toscana sono più della metà, circa il 60%, spesso giovani, che vivono pienamente anche il tempo della genitorialità – ha detto Alti -.

© Lanazione.it - Medici Firenze:“In Toscana il 60% di quelli di base è donna ma la parità è ancora lontana"

