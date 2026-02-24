Sanremo | Unicef lancia appello per i bambini ucraini durante

Sanremo, l’Unicef ha lanciato un appello per i bambini ucraini colpiti dal conflitto. La richiesta nasce dalla crescente emergenza umanitaria, con molti piccoli che vivono lontano da casa e senza assistenza adeguata. Durante la settimana musicale, l’organizzazione chiede solidarietà e azioni concrete per migliorare le condizioni di questi minori. La campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema ancora attuale e urgente.

Sanremo, l'appello dell'Unicef: un gesto per i bambini ucraini Mentre l'Italia si prepara a vivere una settimana all'insegna della musica, il quarto anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina arriva come un richiamo alla realtà. Il portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini, ha rivolto un accorato appello al direttore artistico Carlo Conti e all'organizzazione del Festival di Sanremo: dedicare un momento simbolico ai bambini ucraini durante la serata inaugurale. L'obiettivo è semplice ma potente: trasformare il palco dell'Ariston, seppur per un istante, in una voce vive sotto il fragore delle bombe.