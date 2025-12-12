UNICEF Ucraina | appello per aiutare 4,3 milioni di persone tra cui 725.000 bambini

L'emergenza umanitaria in Ucraina richiede un immediato intervento. Con oltre 4,3 milioni di persone colpite, di cui 725.000 bambini, le conseguenze della guerra sono devastanti. Dal 2022, almeno 3.120 bambini sono stati uccisi o feriti, evidenziando la gravità della situazione e l'urgente bisogno di supporto e aiuti internazionali.

L’impatto della guerra sui bambini è stato devastante, con almeno 3.120 bambini uccisi o feriti dal 2022.. 12 dicembre 2025 – L’UNICEF chiede 350 milioni di dollari per fornire assistenza umanitaria salvavita a 4,3 milioni di persone in Ucraina, tra cui 725.000 bambini, nel 2026. Mentre la guerra su vasta scala si avvicina al suo quarto anno, questa risposta fa parte dell’appello globale dell’UNICEF “ Intervento umanitario per i bambini 2026 “, lanciato questa settimana e del Piano di risposta ai bisogni umanitari 2026 per l’Ucraina che sarà pubblicato nel nuovo anno. “ Ogni aspetto dell’infanzia è stato colpito da questa guerra, e il suo crescente tributo sui bambini sta mettendo a rischio le loro vite e il loro futuro “, ha dichiarato Munir Mammadzade, Rappresentante dell’UNICEF in Ucraina. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF/Ucraina: appello per aiutare 4,3 milioni di persone, tra cui 725.000 bambini

In “La forza sia con te” il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini racconta la missione nell’Ucraina devastata dalla guerra e gli incontri i piccoli eroi a cui è stata rubata l’infanzia Vai su X

Il 9 dicembre presentazione libro del portavoce Unicef Iacomini. "La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Unicef lancia un nuovo appello per aiutare 73 milioni di bambini in 133 Paesi - Unicef lancia nuovo appello sull'intervento umanitario 2026 per aiutare 73 milioni di bambini in ... Da msn.com

Guerra in Ucraina, oltre 2.800 scuole distrutte: Unicef chiede sostegno internazionale all’istruzione - Secondo i dati diffusi dall’Unicef, dall’inizio della guerra su vasta scala nel febbraio 2022 almeno 2. Riporta orizzontescuola.it

Ucraina, appello dell'Unicef: Sospendere le azioni militari per aiuti umanitari

Video Ucraina, appello dell'Unicef: Sospendere le azioni militari per aiuti umanitari Video Ucraina, appello dell'Unicef: Sospendere le azioni militari per aiuti umanitari