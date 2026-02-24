Sanremo tutte le polemiche | dal ‘fantasma’ di Meloni al tormentone Pucci Laura Pausini | Non ho perso l’amore del pubblico

Il festival di Sanremo ha attirato molte polemiche, tra il ‘fantasma’ di Meloni e il tormentone Pucci, a causa di alcune scelte di programmazione. Laura Pausini ha difeso il suo rapporto con il pubblico, affermando di non aver mai perso il suo affetto. Le discussioni si concentrano sulle decisioni dei conduttori e sulle reazioni del pubblico, che si aspetta sempre più spettacolo e tensione. La scena si anima con interventi che alimentano il dibattito generale.

Sanremo – Cercasi disperatamente una polemica, anche piccola, purché si parli di Sanremo (Amadeus era specialista, Conti ci scivola sopra come Arianna Fontana sul ghiaccio). Comunque eccola qui: Giorgia Meloni verrà al Festival? (con tutte le conseguenze del caso, propaganda pro-governo, pro-referendum etc). Conti si sbraccia a negare: «È una cittadina come gli altri, se compra il biglietto può sedersi in platea». Da Palazzo Chigi smentita più ufficiale: «Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti. È Fantasanremo. Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Polemiche prima di Sanremo, Laura Pausini risponde: "L'amore che ricevo in questo Paese è ancora tanto"Laura Pausini ha ricevuto molte critiche a causa della sua partecipazione come co-conduttrice a Sanremo 2026, provocando un acceso dibattito tra i fan e i detrattori.

Sanremo, i vertici Rai preoccupati per le polemiche su Laura PausiniDopo l’annuncio della partecipazione di Laura Pausini come co-conduttrice a Sanremo, sono emerse alcune polemiche che hanno suscitato preoccupazioni tra i vertici Rai.

Sanremo, tutte le polemiche: dal ‘fantasma’ di Meloni al tormentone Pucci. Laura Pausini: Non ho perso l’amore del pubblicoMartedì 24 febbraio la prima serata all’Ariston. La premier: Basta fake news. Io al Festival è Fantasanremo, io continuo a fare il mio lavoro. La Russa pressa Conti sul comico Andrea Pucci: Serve u ... quotidiano.net

Fiorello e il caso Pucci a Sanremo: Conti gode per le polemiche, ma la mina vagante del Festival è un’altraFiorello nella puntata del 9 febbraio ha scherzato su quanto accaduto nel weekend, con le polemiche su Sanremo legate alla rinuncia di Andrea Pucci al ... fanpage.it

Prima conferenza stampa e carpet a Sanremo, dove è tutto pronto per l’inizio del Festival. Carlo Conti e Laura Pausini (co-conduttrice) si sono commossi ne ricordo di Pippo Baudo. Poi la risposta alle polemiche, che anche quest’anno non mancano. di @vale - facebook.com facebook

SANREMO I Comincia il Festival di Sanremo, tutti i video #ANSA del 23 febbraio. Dall'incursione di Fiorello all'ironia di Carlo Conti e Laura Pausini #ANSA x.com