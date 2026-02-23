Polemiche prima di Sanremo Laura Pausini risponde | L' amore che ricevo in questo Paese è ancora tanto

Laura Pausini ha ricevuto molte critiche a causa della sua partecipazione come co-conduttrice a Sanremo 2026, provocando un acceso dibattito tra i fan e i detrattori. La cantante risponde sottolineando che l'affetto che percepisce in Italia rimane forte, nonostante le polemiche. La discussione si concentra soprattutto sui commenti sui social e sulle dichiarazioni di alcuni opinionisti, che mettono in discussione la sua candidatura. La questione continua a dividere il pubblico.

Un botta e risposta acceso, in conferenza stampa, a margine della presentazione di Sanremo 2026. A sollevare il confronto è la giornalista Maria Elena Barnabi: "Quando ci sei tu, ci sono un sacco di commenti negativi" Alla vigilia dell'inizio del Festival di Sanremo, il clima si fa già rovente per Laura Pausini, che sarà tra i co-conduttori dell'edizione 2026. Proprio in occasione della conferenza stampa di presentazione del festival diretto da Carlo Conti, la cantante ravennate è finita al centro di un lungo botta e risposta incentrato sulle critiche e le polemiche che l'hanno coinvolta nell'ultimo periodo (portandole anche un Tapiro d'Oro). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A Sanremo 2026 Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno per la prima volta dopo le polemicheA Sanremo 2026, Gianluca Grignani e Laura Pausini sono pronti a incontrarsi di nuovo, questa volta sul palco del Festival.

Laura Pausini, lo sfogo prima di Sanremo 2026: “Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento”Laura Pausini, dopo aver affrontato mesi di polemiche, si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026.

Laura Pausini fuori Sanremo Il gossip infiamma, ecco la verità!

