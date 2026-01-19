sanremo i vertici rai preoccupati per le polemiche su laura pausini

Dopo l’annuncio della partecipazione di Laura Pausini come co-conduttrice a Sanremo, sono emerse alcune polemiche che hanno suscitato preoccupazioni tra i vertici Rai. La situazione sembra aver suscitato attenzione all’interno dell’azienda, che si sarebbe aspettata reazioni diverse. Questo contesto evidenzia alcune delle sfide legate alla gestione dell’evento e alle aspettative del pubblico e degli addetti ai lavori.

Dopo l'annuncio di Laura Pausini co- conduttrice a Sanremo sono scoppiate le polemiche e sembrerebbe che ciò stia preoccupando i vertici Rai che si aspettavano altre reazioni Laura Pausini co- conduttrice di Sanremo 2026: questo annuncio non è stato accolto molto bene dall’opinione pubblica. Un risultato opposto da quello ipotizzato dai vertici Rai che invece ritenevano che avessero messo a segno un colpaccio. Secondo un’indiscrezione di Dagospia, il polverone che si è alzato dopo l’annuncio e poi amplificato con la questione legata alla cover di Due Vite, sta destando molta preoccupazione in Rai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Laura Pausini e Carlo Conti condurranno insieme la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2.

A poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato Laura Pausini come co-conduttrice della manifestazione. La cantante italiana affiancherà il conduttore sul palco del Teatro Ariston per tutte le serate, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale e televisivo italiano. L'annuncio ha suscitato grande interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

