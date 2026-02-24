Sanremo Tredici Pietro e Leo Gassman | gli auguri dei papà

Gianni Morandi ha condiviso sui social un messaggio affettuoso per il figlio Tredici Pietro, in occasione dell’avvio di Sanremo. La causa è il desiderio di mostrare il suo sostegno e affetto, sottolineando che per lui rimane sempre il loro bambino. Morandi ha scritto parole dolci anche per Leo Gassman, che partecipa alla manifestazione. La presenza dei due artisti ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

Gianni Morandi e Alessandro Gassman sono fieri dei propri figli. In occasione dell’inizio di Sanremo 2026 questa sera, i papà di Tredici Pietro e Leo Gassman hanno diffuso messaggi di affetto e auguri ai due ragazzi che debutteranno sul palco dell’Ariston nella 76esima edizione del festival in partenza oggi. Una toccante dedica è quella di Gianni Morandi a Tredici Pietro. Su Facebook il noto cantautore ha postato una foto in bianco e nero che ritrae lui mentre porta sulle spalle il figlio ancora bambino. Ha poi accompagnato lo scatto con un messaggio che ha del tenero. “Riguardo questa foto e mi sembra ieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Tredici Pietro, tifo per il Bologna come papà Gianni Morandi: dal palco allo stadio aspettando SanremoTredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, ha mostrato ancora una volta la sua passione per il Bologna.

Tredici Pietro e il tifo per il Bologna come papà Gianni Morandi: dal palco allo stadio aspettando SanremoPietro Morandi, meglio conosciuto come Tredici Pietro, ha passato la serata allo stadio Renato Dall’Ara per tifare Bologna, il suo club del cuore.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi per la prima volta in gara a Sanremo 2026 con Uomo che cade; Tredici Pietro a Sanremo 2026: Tutti cadono, tutti falliscono, è normale: la mia canzone parla di questo. La cover di Morandi? Ora sono pronto a celebrare mio padre; Tredici Pietro è l'Uomo che cade: il testo e il significato della canzone di Sanremo; Sanremo 2026, Tredici Pietro al Festival (senza l’aiuto di papà Morandi): testo e significato di Uomo che cade.

Tredici Pietro canta Uomo che cade, testo e significato del brano di SanremoTredici Pietro partecipa a Sanremo 2026 con Uomo che cade (di P. Morandi - A. Di Martino - M. Spaggiari - A. Di Martino) Ed. Sugarmusic Publishing/Picicca Management/ Double ... ilmessaggero.it

Sanremo 2026, papà Gianni Morandi a Tredici Pietro: Per noi resti il nostro bambino. Ti guarderemo emozionatiA poche ore dal debutto del Festival di Sanremo, Gianni Morandi condivide su Instagram un'immagine da bambino di suo figlio Tredici Pietro ... dire.it

«Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi». Con una frase piena di amore, Gianni Morandi ha fatto una dedica speciale a suo figlio, Tredici Pietro, in gara al Festival di Sanremo 2026, che partirà quest - facebook.com facebook

Gianni Morandi scrive al figlio: “Per il mondo sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino” x.com