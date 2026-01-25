sabrina ferilli torna a sanremo la sorpresa di laura pausini e achille lauro e il debutto di luca argentero

Sabrina Ferilli torna a Sanremo, mentre Laura Pausini e Achille Lauro sorprendono il pubblico con nuove interazioni. Debutta inoltre Luca Argentero sul palco dell’Ariston. Ogni settimana, nella newsletter di Vanity Fair Celebrity Watch, ti proponiamo tre curiosità sul mondo dello spettacolo che forse non conosci ancora. Restare aggiornati è semplice: un modo discreto per seguire le novità più interessanti del panorama culturale e televisivo italiano.

Sabrina Ferilli torna a Sanremo, sorpresa con Tommaso Paradiso Reduce dal grande successo della fiction A testa alta, Sabrina Ferilli torna a Sanremo, ma lontana dalla conduzione. Dopo aver condiviso il palco con Amadeus nel 2022, l’attrice romana sarà protagonista della serata del venerdì, quella dedicata alle cover, accanto a Tommaso Paradiso. Che sorpresa riserverà: un momento parlato, una dedica speciale, o semplicemente sé stessa? Una cosa è certa: Sabrina sarà sempre A testa alta. Laura Pausini e Achille Lauro pronti a far emozionare Laura Pausini è decisamente la presenza più attesa nella co-conduzione al fianco di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Laura Pausini fa il colpaccio e duetta con Achille Lauro e Annalisa nel nuovo disco di coverLaura Pausini torna con un nuovo progetto discografico di cover, includendo collaborazioni con Achille Lauro e Annalisa.

