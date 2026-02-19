Affitti a Sanremo e dintorni prezzi alle stelle durante il Festival
Durante il Festival di Sanremo, i prezzi degli affitti nella zona salgono in modo rapido. I proprietari aumentano le tariffe, specialmente per bilocali arredati, per approfittare dell’aumento di richiesta. Alcuni appartamenti vengono affittati a cifre superiori del doppio rispetto ai mesi normali. Molti turisti e partecipanti cercano sistemazioni temporanee, spingendo i prezzi alle stelle. La domanda supera l’offerta, creando un mercato molto dinamico durante i giorni del Festival. Questa situazione dura solo per la durata dell’evento, poi i prezzi tornano a scendere.
Il mercato immobiliare della Riviera cambia ritmo nei giorni del Festival di Sanremo. I canoni per un bilocale arredato crescono fino al 105 percento rispetto a Ferragosto Durante la settimana della manifestazione la ricerca di un appartamento in affitto diventa sempre più competitiva. I dati mostrano che il prezzo medio per un bilocale arredato raggiunge circa 4.100 euro a settimana, con richieste che possono arrivare fino a 6.500 euro. Il confronto con Ferragosto evidenzia un aumento netto del mercato immobiliare locale.
