Sanremo l’apertura con l’omaggio a Pippo Baudo e Olly

Il festival di Sanremo ha preso il via con un omaggio a Pippo Baudo e Olly, per celebrare le loro lunghe carriere. La scelta di aprire con questo tributo deriva dalla volontà di ricordare figure simbolo della musica italiana. Durante la serata, sono stati proposti momenti speciali e ricordi di spettacoli passati, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa. La manifestazione continua con numerosi appuntamenti, tra musica e intrattenimento, che attirano l’attenzione di molti spettatori.

Ecco il programma completo per seguire il festival di Sanremo e tutti gli appuntamenti per non perdersi indiscrezioni e gossip: che la settimana più chiacchierata dell'anno abbi inizio! Inizia ufficialmente la settimana di Sanremo, quella più chiacchierata, quella in cui tutti vengono coinvolti sia se si trovano in Liguria sia se guardano il festival da casa. La potenza di questa kermesse è proprio questa: la capacità di essere sulla bocca di tutti e diventare un unico argomento di discussione. Sanremo rappresenta al meglio l’italianità e questa settimana inizia con una serie di appuntamenti imperdibili per seguire tutto ciò che riguarda il festival. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo 2026, il camerino di Carlo Conti è un omaggio a Pippo Baudo: ecco perchéIl camerino di Carlo Conti a Sanremo 2026 richiama un omaggio a Pippo Baudo, uno dei volti più iconici del festival.

Sanremo pronta a omaggiare Pippo Baudo con una statua: manca solo il sì degli erediSanremo si prepara a rendere omaggio a Pippo Baudo con l’installazione di una statua dedicata al celebre presentatore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo: flash mob dei giornalisti per il contratto all'apertura del festival; L’Antico Vinaio sbarca a Genova: l’apertura prevista nel 2027,nell’attesa l’assaggio a Sanremo; Sanremo celebra la sua identità con il Festival dei Fiori: cinque giorni per esaltare tradizione, eccellenza e innovazione floricola. – Sanremo Live & Love; Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla serata d'apertura di Sanremo: sarebbe la prima volta nella storia del Festival.

Sanremo 2026, chi aprirà la prima serataIl conto alla rovescia per Sanremo 2026 è sempre più serrato e gli annunci rimasti al direttore artistico e conduttore sono sempre meno in vista della prima serata di Festival. In collegamento dall’Ar ... rockol.it

Costa Toscana in rada a Sanremo per l'opening party del FestivalE' giunta all'alba di domenica in rada a Sanremo Costa Toscana, la nave da crociera che accompagnerà le cinque serate del Festival della Canzone italiana (24-28 febbraio) con un palcoscenico sul mare ... rainews.it

State seguendo lo speciale su Rai 1 dedicato a Pippo Baudo! In “Mister TV: Pippo Baudo Story”, scritto dal giornalista Leonardo Metalli, Fiorello ci regala un aneddoto pazzesco: gli scherzi che faceva a Pippo Baudo, tra imitazioni esilaranti di Nanni Moretti e - facebook.com facebook

Dal 23 febbraio all’1 marzo la Rai apre al pubblico la mostra “Perché Sanremo è Sanremo, omaggio a Pippo Baudo” al Forte Santa Tecla. #Sanremo2026 x.com