Una ’Bohème’ da film Tra Belle Époque e universo steampunk

Un'interpretazione cinematografica della ’Bohème’ di Puccini, ambientata tra la Belle Époque e un affascinante universo steampunk. I giovani protagonisti, sognatori e poveri, vivono nella loro soffitta parigina, contemplando una città avvolta da cieli grigi e fumosi comignoli. Un racconto che unisce romanticismo, desiderio e il desiderio di un mondo migliore.

di Stefano Marchetti Squattrinati, ma ricchi di sogni, di desideri e di amore. Dalla loro soffitta, i giovani della ’ Bohème ’ di Giacomo Puccini guardano Parigi, dove ’nei cieli bigi’ fumano mille comignoli. Negli anni, l’opera di Puccini ha acceso la creatività di centinaia di registi: alcuni hanno conservato le atmosfere pensate dall’autore, altri l’hanno trasportata anche nel nostro presente o in un futuro distopico. La storia di ’Bohème’ sa parlare sempre a tutti. Si ispira all’immaginario del film ’Moulin Rouge!’ di Baz Luhrmann (uscito quasi 25 anni fa, con Nicole Kidman come protagonista) la nuova regia de ’ La Bohème ’ che andrà in scena il 19 e il 21 al teatro Pergolesi di Jesi (Ancona), con un’anteprima per i giovani il 17. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Una ’Bohème’ da film. Tra Belle Époque e universo steampunk

Belle Official Trailer #1 (2013) - Tom Felton, Matthew Goode Drama HD

Video Belle Official Trailer #1 (2013) - Tom Felton, Matthew Goode Drama HD Video Belle Official Trailer #1 (2013) - Tom Felton, Matthew Goode Drama HD

Cerca Video Caricamento del Video...

FILM OF THE GAME (Ma quanto sono belle le nostre divise?) Vai su X

Tutte le cose belle finiscono anche il River to River Florence Indian Film Festival! Ultimo giorno di questa 25esima edizione: ecco il programma di oggi che si concluderà in bellezza con la Cerimonia di Chiusura e la proiezione del grande classico di Bollywo - facebook.com Vai su Facebook