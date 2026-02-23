Cafè Chantant | un viaggio immersivo tra Belle Époque arte e femminilità ribelle

Il “Cafè Chantant” apre le sue porte a Genova, portando in scena un’atmosfera ispirata alla Belle Époque e alla vita notturna parigina. La causa è l’allestimento di uno spettacolo che unisce musica dal vivo, costumi d’epoca e performance di artiste femminili. Un’installazione che trasporta i visitatori tra luci soffuse e atmosfere eleganti, offrendo un assaggio di un’epoca affascinante. La serata promette di far rivivere un’epoca di ribellione e creatività.

Genova si prepara ad accogliere un’esperienza fuori dal tempo, capace di trasportare il pubblico nel cuore pulsante della Parigi fin de siècle. Domenica 1 marzo, alle ore 19:30, Le Terrazze del Ducale ospiteranno “Cafè Chantant – Profumi proibiti e poesie maledette”, una cena che intreccia teatro, letteratura e suggestioni sensoriali in un racconto vivo, elegante e profondamente evocativo. Il percorso narrativo si sviluppa tra parole, immagini e performance, rievocando l’immaginario simbolico e decadente dei poeti maledetti, da Charles Baudelaire a Arthur Rimbaud, le cui opere hanno saputo trasformare l’inquietudine in visione e bellezza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

