Cafè Chantant | un viaggio immersivo tra Belle Époque arte e femminilità ribelle

Da genovatoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “Cafè Chantant” apre le sue porte a Genova, portando in scena un’atmosfera ispirata alla Belle Époque e alla vita notturna parigina. La causa è l’allestimento di uno spettacolo che unisce musica dal vivo, costumi d’epoca e performance di artiste femminili. Un’installazione che trasporta i visitatori tra luci soffuse e atmosfere eleganti, offrendo un assaggio di un’epoca affascinante. La serata promette di far rivivere un’epoca di ribellione e creatività.

Genova si prepara ad accogliere un’esperienza fuori dal tempo, capace di trasportare il pubblico nel cuore pulsante della Parigi fin de siècle. Domenica 1 marzo, alle ore 19:30, Le Terrazze del Ducale ospiteranno “Cafè Chantant – Profumi proibiti e poesie maledette”, una cena che intreccia teatro, letteratura e suggestioni sensoriali in un racconto vivo, elegante e profondamente evocativo. Il percorso narrativo si sviluppa tra parole, immagini e performance, rievocando l’immaginario simbolico e decadente dei poeti maledetti, da Charles Baudelaire a Arthur Rimbaud, le cui opere hanno saputo trasformare l’inquietudine in visione e bellezza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dal Filo alla Luce: ad Afragola un viaggio immersivo tra arte, musica e emozioniIl 21 febbraio 2026 alle 20, Maria Luisa Bastevole organizza “Dal Filo alla Luce” al Bar Il Santo di Afragola, perché vuole far scoprire come arte e musica possano emozionare le persone.

Non chiamateli accessori: viaggio nel glamour della Belle Epoque narrata da Boldini e i suoi coeviLe mostre invernali ci invitano a esplorare il fascino della Belle Epoque, un’epoca di vanità e seduzione femminile immortalata dai grandi artisti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Il cafè chantant torna in Galleria; Lara Sansone, la proprietaria del Sannazaro in lacrime: nipote di Luisa Conte e attrice un Posto al Sole. Ripartiremo più forti; Incendio al teatro di Napoli: l'intervista a Lara Sansone, la proprietaria nipote di Luisa Conte e Bice Cerruti in Un posto al Sole; Buonasera a tutti, dai miei disordinati appunti.

Cafè Chantant: un viaggio immersivo tra Belle Époque, arte e femminilità ribelleCafè Chantant si configura così come un’esperienza immersiva completa, in cui il pubblico non è semplice spettatore ma parte di un’atmosfera fatta di luci soffuse, poesia e presenza scenica. Ad ... genovatoday.it

cafè chantant un viaggioCafé Chantant, uno spettacolo nuovo e originale per festeggiare i dieci anni della compagnia Tabula rasaIn scena al teatro Currò Café Chantant, spettacolo cantato e suonato dal vivo per omaggiare non solo la storia della compagnia, ma anche quella dei Cafè chantant, attraverso testi e... Vai all'artic ... 24live.it