Sanremo pagelle top e flop prima serata | Ermal Meta rischia effetto Povia 6 Fedez e Masini male assortiti 5 Fulminacci alla Lucio Corsi 9

Ermal Meta ottiene un 6 perché rischia di ripetere l’effetto Povia, mentre Fedez e Masini ricevono un 5, giudicati poco compatibili tra loro. Fulminacci conquista un 9 grazie alle sue interpretazioni intense, ricordando lo stile di Lucio Corsi. La prima serata di Sanremo presenta un mix di generi musicali, tra ballate, reggaeton e rap, con testi che parlano di attualità e country. La varietà di stili diventa il punto focale della serata, con scelte che dividono il pubblico.

Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di puntare Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. Da Tommaso Paradiso a Ditonellapiaga, passando per la coppia Fedez-Masini, Serena Brancale e J-Ax: la 76esima edizione della kermesse si apre con le esibizioni dei 30 big. Tra esibizioni, emozioni e sorprese ecco le pagelle della prima serata. Sanremo, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti e orari, inizia Ditonellapiaga. Ospiti e co-conduttori . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Fedez e Masini male assortiti (5), Fulminacci alla Lucio Corsi (9), J-Ax circo country (8)Fedez e Masini ottengono voti bassi perché la loro performance è risultata poco coordinata, mentre Fulminacci riceve il massimo grazie a un'interpretazione coinvolgente.

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Fulminacci alla Lucio Corsi (9), J-Ax circo country (8), Samuray Jay da Ballando (4)Fulminacci riceve il massimo punteggio grazie alla sua performance e a un'interpretazione travolgente, mentre Samuray Jay si distingue per il calo di entusiasmo, con un voto più basso.

