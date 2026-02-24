Sanremo pagelle top e flop prima serata | Fedez e Masini male assortiti 5 Fulminacci alla Lucio Corsi 9 J-Ax circo country 8

Fedez e Masini ottengono voti bassi perché la loro performance è risultata poco coordinata, mentre Fulminacci riceve il massimo grazie a un'interpretazione coinvolgente. J-Ax sorprende con un mix di country e rap che funziona bene, conquistando una valutazione positiva. La serata si è caratterizzata per una varietà di generi musicali, con alcuni artisti più convincente di altri. La prima serata di Sanremo lascia aperti molti dubbi sulle prossime performance.

Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di puntare Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. Da Tommaso Paradiso a Ditonellapiaga, passando per la coppia Fedez-Masini, Serena Brancale e J-Ax: la 76esima edizione della kermesse si apre con le esibizioni dei 30 big. Tra esibizioni, emozioni e sorprese ecco le pagelle della prima serata. Sanremo, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti e orari, inizia Ditonellapiaga. Ospiti e co-conduttori . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Fulminacci alla Lucio Corsi (9), J-Ax circo country (8), Samuray Jay da Ballando (4)Fulminacci riceve il massimo punteggio grazie alla sua performance e a un'interpretazione travolgente, mentre Samuray Jay si distingue per il calo di entusiasmo, con un voto più basso.

