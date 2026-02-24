Sanremo pagelle top e flop prima serata | Fedez e Masini male assortiti 5 Fulminacci alla Lucio Corsi 9 J-Ax circo country 8

Fedez e Masini ottengono voti bassi perché la loro performance è risultata poco coordinata, mentre Fulminacci riceve il massimo grazie a un'interpretazione coinvolgente. J-Ax sorprende con un mix di country e rap che funziona bene, conquistando una valutazione positiva. La serata si è caratterizzata per una varietà di generi musicali, con alcuni artisti più convincente di altri. La prima serata di Sanremo lascia aperti molti dubbi sulle prossime performance.

