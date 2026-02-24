Sanremo pagelle top e flop prima serata | Fulminacci alla Lucio Corsi 9 J-Ax circo country 8 Samuray Jay da Ballando 4

Fulminacci riceve il massimo punteggio grazie alla sua performance e a un'interpretazione travolgente, mentre Samuray Jay si distingue per il calo di entusiasmo, con un voto più basso. La prima serata di Sanremo ha visto un mix di generi musicali, tra ballate, reggaeton e rap. La scelta di Carlo Conti di puntare su artisti diversi ha portato a una varietà di stili e di emozioni. La gara continua a riservare sorprese.

