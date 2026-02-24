Sanremo pagelle top e flop prima serata | Fulminacci alla Lucio Corsi 9 J-Ax circo country 8 Samuray Jay da Ballando 4
Fulminacci riceve il massimo punteggio grazie alla sua performance e a un'interpretazione travolgente, mentre Samuray Jay si distingue per il calo di entusiasmo, con un voto più basso. La prima serata di Sanremo ha visto un mix di generi musicali, tra ballate, reggaeton e rap. La scelta di Carlo Conti di puntare su artisti diversi ha portato a una varietà di stili e di emozioni. La gara continua a riservare sorprese.
Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di puntare Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. Da Tommaso Paradiso a Ditonellapiaga, passando per la coppia Fedez-Masini, Serena Brancale e J-Ax: la 76esima edizione della kermesse si apre con le esibizioni dei 30 big. Tra esibizioni, emozioni e sorprese ecco le pagelle della prima serata. Sanremo, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti e orari, inizia Ditonellapiaga. Ospiti e co-conduttori . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sanremo 2026, le pagelle delle prove: psicosi Sal Da Vinci (7), J-Ax da circo (8), Fedez e Masini male assortiti (5), Renga affaticato (4)Sal Da Vinci si preoccupa per le prove di Sanremo 2026, a causa di una tensione che si percepisce tra i partecipanti.
Sanremo 2026: le pagelle della prima serataLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta con un omaggio a Pippo Baudo, conduttore di 13 edizioni della manifestazione (un record assoluto), scomparso lo scorso anno: a lui Carlo Conti ... rockol.it
Sanremo pagelle top e flop prima serata: Patty Pravo torna nel tempio (6), Elettra Lamborghini non fa rumore (5), Tommaso Paradiso da hit (7)Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul ... msn.com
Genovese, classe 1999, origini tunisine. Il suo rap melodico, non aggressivo ma autentico, potrebbe conquistare l’Ariston e diventare la versione urban di Lucio Corsi - facebook.com facebook