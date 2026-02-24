Pagelle look Sanremo Tiziano Ferro 8 versione Elon Musk Raf 7 latino J-Ax 8 country rock I voti
Tiziano Ferro ha scelto un look ispirato a Elon Musk, attirando molta attenzione, mentre Raf ha puntato su un outfit latino e J-Ax su un stile country rock. La moda tra i partecipanti si fa più vivace e variegata, creando un effetto sorprendente sul pubblico. La scelta degli abiti riflette la voglia di distinguersi e di mostrare personalità. L’attenzione si concentra sui dettagli di ogni look, che contribuiscono a definire l’atmosfera del festival.
Si accendono i riflettori sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Oltre alle 30 canzoni in gara l'attenzione è inesorabilmente sullo stile dei 30 Campioni che scendono sul palco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
