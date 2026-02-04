Olly ospite a Sanremo 2026 | sarà all'Ariston nella prima serata dopo la vittoria con Balorda Nostalgia
Olly tornerà a Sanremo 2026. Dopo aver vinto l’ultima edizione con la canzone Balorda, il cantante sarà ospite all’Ariston nella prima serata. La notizia arriva da fonti Rai, che hanno confermato l’accordo. La presenza di Olly sulla scena sanremese si fa sempre più concreta.
Sanremo, una targa per 'balorda nostalgia' del genovese Olly
A Sanremo è stata inaugurata una targa sulla ‘walk of fame’ di via Matteotti dedicata a Olly, cantautore genovese e vincitore dell’ultima edizione del Festival con il brano ‘Balorda Nostalgia’.
Sanremo: Olly ospite della prima serata
Olly sarà ospite della prima serata di Sanremo 2025, tornando sul palco per eseguire il brano che gli ha garantito la vittoria,
TORNEO STUDIO 90 ITALIA – TOP SINGOLO 2025 Balorda nostalgia batte Non è mica te e vola in finale! Grazie ai vostri voti su storie, post e commenti, passa il turno e continua la corsa verso il titolo di miglior singolo del 2025 In grafica trovate il tabe facebook
Top 100 Singoli FIMI: #29 (=) Balorda Nostalgia - @olly_nclusive *51 settimane in classifica, peak alla #1 per 9 settimane* @FIMI_IT x.com
