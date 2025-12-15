Costa Crociere con Sea & Land wonder platform l' evoluzione del viaggio esperienziale

Costa Crociere presenta Sea & Land Wonder Platform, un’innovativa proposta per un viaggio esperienziale che unisce mare e terra. L’evento, tenutosi a Barcellona presso la Fira Montjuic, ha visto la seconda edizione del Costa Global Summit, occasione per esplorare nuove modalità di turismo e innovazione nel settore crocieristico.

Barcellona, 15 dic. (AdnkronosLabitalia) - Si è svolta ieri, presso il Centennial Pavillion della Fira Montjuic di Barcellona, la seconda edizione del Costa global summit. L'evento ha accolto oltre 2.500 partecipanti tra importanti partner, agenti di viaggio e ospiti d'eccezione da tutto il mondo. Alla presenza dell'amministratore delegato Mario Zanetti e del top management dell'azienda, oltre che di un'ampia rappresentanza di dipendenti del customer hub di Barcellona, Costa ha presentato le novità per il 2026 e confermato il suo ruolo di leader nel futuro del turismo esperienziale. Tre i pilastri strategici della Sea & land wonder platform che hanno guidato il racconto della strategia di Costa nel corso della serata, così declinati: itinerari, con destinazioni esclusive, per scoprire luoghi iconici in modi inediti; food, con una gastronomia d'eccezione che trasforma la cucina in un viaggio sensoriale indimenticabile e flotta, con soluzioni innovative e sostenibili per rendere ogni nave il luogo perfetto in cui vivere la meraviglia. Iltempo.it

