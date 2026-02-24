Sanremo Luca Bizzarri attacca Ignazio La Russa per il caso Pucci

Luca Bizzarri critica pubblicamente Ignazio La Russa per aver suggerito di invitare Andrea Pucci a Sanremo. L’attore ha commentato un video in cui il presidente del Senato chiede a Carlo Conti di trovare una soluzione per coinvolgere il comico nel festival. Bizzarri ritiene che le parole di La Russa abbiano creato confusione tra il pubblico e i colleghi. La polemica continua a far discutere tra gli addetti ai lavori.

Duro attacco di Luca Bizzarri al presidente del Senato Ignazio La Russa. L’attore e comico genovese ha preso di mira un video dove la seconda carica dello Stato chiede a Carlo Conti, conduttore del Festival, di trovare il modo per invitare a Sanremo Andrea Pucci, il comico che ha deciso di rinunciare alla sua ospitata a Sanremo dopo gli insulti e le minacce ricevuti per le sue idee politiche ritenute troppo tendenti a destra. “Da parte del conduttore Conti mi aspetto qualcosa di più che dire: 'Vabbè, pazienza, ha deciso lui' - ha detto La Russa - Mi aspetto, magari, una sorpresa. Ci sono tanti modi per ripagare della ingiusta sofferenza e dell'ingiusto obbligo di rinuncia che ha costretto Pucci a gettare la spugna”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

