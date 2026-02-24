Caso Pucci Luca Bizzarri contro La Russa | Fa il presidente del Senato perché siamo rincoglioniti | VIDEO

Luca Bizzarri ha criticato duramente Ignazio La Russa dopo che quest’ultimo ha pubblicato un video sui social chiedendo a Carlo Conti di invitare di nuovo Andrea Pucci a Sanremo 2026. Bizzarri ha commentato che La Russa fa il presidente del Senato perché pensa che la gente sia troppo distratta. La discussione si è accesa con parole forti e sfottò pubblici. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra gli spettatori.

Luca Bizzarri attacca Ignazio La Russa dopo che quest’ultimo aveva pubblicato un video sui social per chiedere a Carlo Conti di invitare nuovamente il comico Andrea Pucci al Festival di Sanremo 2026. In un filmato sul suo profilo X, infatti, Bizzarri ha dichiarato: “Ignazio La Russa, la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato, un uomo delle istituzioni, il vice di Mattarella, ha fatto un video oggi – lunedì – in cui si augura che Carlo Conti inviti di nuovo Pucci sul palco di Sanremo. Io credevo fosse Lercio. Io non ci faccio neanche una puntata su sta roba qua perché non abbiamo più speranze, perché siamo un Paese di elettori rincoglioniti, perché se quello fa il presidente del Senato è perché siamo dei rincoglioniti”. 🔗 Leggi su Tpi.it

