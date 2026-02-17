lda e aka7even poesie clandestine testo del brano in gara a sanremo 2026

LDA e Aka7even saranno in gara al Festival di Sanremo 2026 con Poesie clandestine, brano che omaggia Napoli nelle sue sonorità, ecco il testo. LDA e Aka7even, tra i protagonisti della nuova scena pop italiana e per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, saranno in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Poesie Clandestine. Amici e reduci dalla partecipazione al talent di Amici di Maria De Filippi, tornano per la seconda volta sul palco dell’Ariston. LDA e Aka7even – Poesie clandestine – Testo. Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo Eternamente sarei condannato ad una folle bugia È da questo dolore che nasce un amore catartico Sembra fatto per noi Ti ho dedicato poesie clandestine Io che ti inseguo mentre te ne vai Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei E la frenesia che ti porta a svanire Per evitare una notte di guai Così avvolgente che rende reale l’effetto che fai Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè Tu verrai sempre prima di me Prima di lei Perché Solo così ci sentiamo a casa È una metropoli solitaria Questa storia che è piena di ma Piena di se Come te Bella da farmi mancare l’aria Tu sei Napoli sotterranea Questa musica sale nel sangue carnale D’amore si muore soltanto con te Tu sei capace di farmi soffrire Siamo in un limbo tra sogni e realtà Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei Ma c’è chi giudica senza capire Che non è giusto provare a metà Un sentimento che basta da solo a parlare di noi Piangeremo un mare, mare, mare Negli occhi lacrime di sale Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè Tu verrai sempre prima di me Prima di lei Perché Solo così ci sentiamo a casa È una metropoli solitaria Questa storia che è piena di ma Piena di se Come te Bella da farmi mancare l’aria Tu sei Napoli sotterranea Questa musica sale nel sangue carnale D’amore si muore soltanto con te Cosa c’è tra la vita e la morte Se non un paradiso di colpe Siamo anime in preda alla sorte In fondo sai Che nel bene o nel male sarai La mia cura alla malinconia Che mi prende e mi porta da te Che mi prende e mi porta da te Che mi prende e mi porta da te Tu verrai sempre prima di me Prima di lei Perché Solo così ci sentiamo a casa È una metropoli solitaria Questa storia che è piena di ma Piena di se Come te Bella da farmi mancare l’aria Tu sei Napoli sotterranea Questa musica sale nel sangue carnale D’amore si muore soltanto con te Come da tradizione i testi sono stati pubblicati in anteprima da TV sorrisi e canzoni ad una settimana dall’inizio del 76° Festival di Sanremo, che avrà luogo dal 24 al 28 febbraio 2026, condotto da Carlo Conti e trasmesso su Rai1. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

