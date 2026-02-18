Rai 1 La Volta Buona accende l’attesa per Sanremo | Caterina Balivo in diretta con Brumotti e Marocchi

Caterina Balivo conduce “La Volta Buona” su Rai 1, mentre si avvicina il Festival di Sanremo, spinta dall’entusiasmo dei fan e dalla curiosità crescente. La puntata di mercoledì 18 febbraio alle 14 vedrà la presentatrice in diretta con Brumotti e Marocchi, pronti a parlare delle novità in vista della kermesse. La trasmissione si prepara a creare un ponte tra il pubblico e le anticipazioni più calde, con ospiti e approfondimenti sulla musica italiana.

Manca meno di una settimana al Festival di Sanremo e "La Volta Buona", il daily show pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, dedica la puntata di mercoledì 18 febbraio, in onda alle ore 14.00, alla kermesse musicale più amata dagli italiani. Tra anticipazioni, pronostici e ricordi, la trasmissione entra nel clima sanremese con collegamenti e ospiti pronti a raccontare l'atmosfera che si respira nella città dei fiori. In diretta da Sanremo ci sarà Domenico Marocchi, impegnato a intercettare curiosità, protagonisti e retroscena nei giorni che precedono l'inizio del Festival. Spazio anche al racconto più dinamico con Vittorio Brumotti, inviato speciale de "La Volta Buona" a Sanremo: con la sua inconfondibile bicicletta seguirà eventi e clima pre-Festival, restituendo al pubblico l'energia e la frenesia che accompagnano l'attesa.