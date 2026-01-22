La volta buona Al Bano | Sanremo? Tornerò presto Poi l’aneddoto sulla lite con Claudio Villa

Al Bano, ospite a La volta buona, ha ricordato i suoi quasi 60 anni di carriera musicale, anticipando un possibile ritorno a Sanremo. Durante l’intervista, ha anche condiviso un aneddoto sulla lite con Claudio Villa, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua esperienza nel mondo dello spettacolo. L’artista ha affrontato il suo passato con sobrietà, evidenziando il percorso che lo ha portato a essere una figura riconosciuta nel panorama musicale italiano.

(Adnkronos) – Giacca di pelle e l'inconfondibile cappello bianco. Al Bano è stato ospite oggi, giovedì 22 gennaio, a La volta buona per tracciare un bilancio dei suoi quasi 60 anni di carriera. Partito da Cellino San Marco a soli 17 anni, il cantante ha ricordato gli inizi difficili a Milano: "Dovevo arrivare dove sono arrivato, ho superato qualsiasi problema. Sono stato il primo abusivo a Milano, lavoravo in un cantiere e mi ero creato uno spazio mio per dormire". Facendo il cameriere poi, ha incontrato Pippo Baudo: "Mi cambiò la vita. Di giorno facevo il cameriere, di sera dipingevo", ha raccontato Al Bano ricordando il periodo in cui cercava di farsi strada nel mondo dello spettacolo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La Volta Buona, pagelle 8 gennaio: Caterina Balivo in ospedale (8), il figlio di Al Bano vivo per miracolo (7)La puntata de La Volta Buona del 8 gennaio 2026 ha affrontato temi di attualità, tra cui aggiornamenti sulla salute di Caterina Balivo (8) e la vicenda del figlio di Al Bano, rimasto vivo per miracolo (7).

Leggi anche: Belve, Orietta Berti e l’aneddoto curioso: “Vocalmente sono sposata con Al Bano”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La Volta Buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 12 al 16 gennaio 2026; Sanremo 2026, la Rai sceglie Caterina Balivo: 'La volta buona' trasloca al Festival. Cosa cambia; La Volta Buona su Rai 1: Caterina Balivo ospita Aurora Giovinazzo e Neri Marcorè. Scopri le anticipazioni; Tensione in studio a La Volta Buona, Caterina Balivo sbotta contro l'ospite: Così non mi piace.

Al Bano e Loredana Lecciso si sposano? Il cantautore si sbilancia a La Volta Buona!/ Il momento giusto…Al Bano e Loredana Lecciso prossimi al matrimonio? Il cantautore, a La Volta Buona, svela: Mentalmente già sposati, però…. ilsussidiario.net

Al Bano: 60 anni di carriera? Ho sfidato tutto e tutti, anche me stesso/ Felicità? La canzone che amo…Al Bano a La Volta Buona di Caterina Balivo: il cantautore svela aneddoti e retroscena dei suoi 60 anni di carriera. ilsussidiario.net

A La volta buona c’è ancora una volta la dieta al centro della puntata, oggi 21 gennaio 2026 la dieta sgonfia pancia. Tra digiuno intermittente, dieta paleolitica e i tanti “non sono d’accordo” del prof Calabrese, forse questa dieta sgonfia pancia potrebbe essere - facebook.com facebook