SANREMO La sigla ufficiale porta la firma di un produttore sannita | Nathys spiega le ragioni del successo

Nathys, produttore sannita, ha creato la sigla ufficiale di Sanremo 2026, attirando l’attenzione di molti per la sua melodia coinvolgente. La composizione nasce dalla voglia di rinnovare l’immagine del festival e si distingue per un ritmo energico e fresh. La scelta di Nathys deriva dalla volontà di portare un sound nuovo e riconoscibile che possa emozionare il pubblico. La canzone sarà protagonista di molte trasmissioni nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto La sigla ufficiale di Sanremo 2026 porta la firma di un produttore sannita. Dal Festival abbiamo intervistato Nathys, al secolo Anthony Calicchio, che ha prodotto “Emigrato”, il brano di Welo scelto come apertura della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana. “ La traccia – ha detto Nathys – credo sia piaciuta perché è un po’ universale. Partendo dalla parte sonora e musicale che è molto avvolgente, solare e movimentata. Prende anche i bambini: mio figlio ha un anno e mezzo, quando la sente balla come un pazzo anche senza comprenderne il significato. È facile e bella da ascoltare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dal Sannio a Sanremo 2026, Nathys realizza la sigla del Festival: “Un traguardo raggiunto restando qui”La sigla del Festival di Sanremo 2026 è stata realizzata da Nathys, un produttore del Sannio.

FantaSanremo 2026: TonyPitony firma la sigla ufficiale del giocoFantaSanremo 2026 presenta la sua sigla ufficiale, firmata da TonyPitony, in vista della prossima edizione del gioco.

La sigla di Achille Lauro per la co-conduzione a Sanremo - La Pennicanza 30/01/2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, il jingle ufficiale è Emigrato di Welo: chi è la voce della sigla e come nasce; Altro che escluso: Welo è la nuova voce di Sanremo 2026 e la canteremo fino a Natale; Welo, l'autore della sigla di Sanremo 2026: Eliminato tra i Giovani, riparto da qui. Racconto il razzismo che subisce chi dal Sud è costretto a emigrare; Perché Sanremo è (sempre) Sanremo, no? Così nacque la sigla cult.

Chi è Welo, il rapper autore del jingle ufficiale di Sanremo 2026 Emigrato (Italiano)O gni promessa è debito e Carlo Conti l’ha rispettata: è Welo l’autore del jingle ufficiale di Sanremo 2026. Pugliese in gara lo scorso anno a Sanremo Giovani, il rapper ha rielaborato appositamente l ... iodonna.it

Chi è la fidanzata di Welo, il rapper che canta la sigla di Sanremo 2026?/ Vita privata top secretTutto sulla vita privata di Welo, il rapper che canta la sigla di Sanremo 2026 e ha una vita privata top secret. ilsussidiario.net