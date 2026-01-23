FantaSanremo 2026 | TonyPitony firma la sigla ufficiale del gioco

FantaSanremo 2026 presenta la sua sigla ufficiale, firmata da TonyPitony, in vista della prossima edizione del gioco. Questo appuntamento annuale continua a coinvolgere gli appassionati, offrendo un’esperienza musicale e ludica rinnovata. La nuova sigla si inserisce nel contesto di un evento che unisce divertimento e passione per il Festival di Sanremo, mantenendo alta l’attenzione degli utenti.

Il FantaSanremo si prepara a una nuova edizione con una sigla ufficiale che promette di conquistare il pubblico. TonyPitony, il duo musicale composto da Tony Maiello e Stefano Pitoni, ha firmato la colonna sonora che accompagnerà l’edizione 2026 del gioco più amato dai fan del Festival di Sanremo. Un’unione che rappresenta perfettamente lo spirito ironico e coinvolgente che caratterizza questa manifestazione parallela. La scelta di TonyPitony per il FantaSanremo. La decisione di affidare a TonyPitony la realizzazione della sigla ufficiale non è casuale. Il duo, nato dall’incontro artistico tra Tony Maiello e Stefano Pitoni, ha saputo conquistare il pubblico con il loro stile unico che mescola ironia, talento musicale e una capacità particolare di interpretare lo spirito del tempo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

