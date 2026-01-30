Dal Sannio a Sanremo 2026 Nathys realizza la sigla del Festival | Un traguardo raggiunto restando qui

La sigla del Festival di Sanremo 2026 è stata realizzata da Nathys, un produttore del Sannio. È un grande risultato per lui, che ha deciso di restare vicino alle sue radici. La sua firma compare ora tra le colonne sonore di uno degli eventi più importanti della musica italiana. Nathys ha spiegato di aver voluto mantenere il contatto con il territorio, anche dopo aver raggiunto un traguardo così prestigioso.

C'è la firma di un produttore sannita nella colonna sonora del Festival di Sanremo 2026. La sigla ufficiale della 76esima edizione sarà infatti ' Emigrato ', brano del rapper salentino Welo (Manuel Mariano), prodotto da Anthony Calicchio, in arte Nathys, beatmaker e musicista originario di Apice. Una traccia nata senza strategie precise, quasi "per gioco", come racconta lo stesso Nathys, e diventata prima passaporto per Sanremo Giovani, poi biglietto da visita sonoro dell'edizione 2026 del Festival, anche grazie all'intuizione e alla benevolenza di Carlo Conti. Un traguardo raggiunto attraverso ideazioni musicali originali, che è possibile realizzare anche restando in provincia, lontano dai grandi centri.

