Sanremo la scaletta e gli orari della prima serata | apre Olly Tiziano Ferro super ospite | Si parte con l' omaggio a Baudo | live

Olly apre la prima serata di Sanremo 2026, dopo che Tiziano Ferro sarà il super ospite. La scelta di iniziare con Olly deriva dalla volontà di valorizzare i giovani talenti emergenti. La serata si concentra anche su un omaggio in diretta a Baudo, con momenti dedicati e interventi speciali. La scaletta prevede l’ingresso di diversi cantanti in ordine stabilito, con orari precisi e interventi di conduttori e ospiti. La prima fase del festival prende forma con questa sequenza.

La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1, dalle 20.40 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine è prevista all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti musicali Tiziano Ferro e Olly. Sul palco del Festival anche Gianna Pratesi, 105 anni, per omaggiare gli 80 anni della Repubblica, e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara stasera in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

